在美國一名聯邦法官下令暫停五角大樓去年授予微軟的JEDI合約後，微軟股價週四下午急劇下跌，短短5分鐘便損失170億美元。

亞馬遜上週向法院提出了一項動議，要求美國國防部暫停價值100億美元的「關鍵聯合企業防禦基礎設施」(Joint Enterprise Defense Infrastructure,JEDI)的合約。這項合約是建立一個雲端運算，用於存儲和管理敏感的軍事和國防數據。

微軟去年意外地贏得了與亞馬遜在國防部的競標。事後，亞馬遜對五角大樓的決定提出了質疑，指責國防部對該公司「明顯的缺陷、錯誤和刻意的偏見」。

在聯邦法官下達了暫停合約的禁令之後，微軟股價在幾分鐘之內轉為負值，從美國東部時間下午2:11的185.40美元(當時還有0.4％的漲幅)，立即滑落至當日低點，至下午2:16的盤中低點183.16美元。此後不久，該股創出最低點，下跌1％。也就是說，微軟在短短五分鐘內市值便損失了170億美元。

微軟的市值目前約為1.4兆美元，是全球市值第三高的公司，僅次於蘋果（1.43兆美元）和沙烏地阿美（1.77兆美元）。

(中時電子報)