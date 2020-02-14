台北市政府14日通報，有3名需要居家檢疫14天的香港人，8日入境後失聯，市政府並公布3人的姓名，北市警方下午已在西門町武昌街的某日租套房內找到3人，對方表示不清楚自主隔離細節，是去附近買買日常用品，警方告誡應確實配合政策，並通報衛生局進行後續處理。

台北市副市長黃珊珊14日表示，市府認為這3人是故意的，填寫的資料也可能都是假的，因此決定依法公布3人姓名，三人分別為1名女性陳寶珠，2名男性張君諾、張龍華，一家三口，由父母帶兒子來台旅遊。

據了解，3人8日入境來台自由行，但隨即被告知需要14天自主隔離管理，但13日上午11時警方前往查看時，發生3人不在套房內，14日上午10時30分二度前往查訪，又發現3人仍然不在，因兩次都找不到人，北市府才決定公布3人的姓名。

14日下午5時30分，警方三度前往套房，這次3人都在裡面，表示兩次不在是在附近購物，並沒有跑太遠，警方尋獲後立刻通報衛生局，並告知不能亂跑，要遵守相關規定，3人是否會遭罰款有待衛生局進一步調查後再行決定。不過警方為了確實掌握他們是否有乖乖不要亂跑，也當場加了3人的Line，並且要求他們確實回報。

(中時 )