南台灣兩岸關係研究學會14日在成功大學社科院召開2020兩岸關係新形勢論壇兼改選新理監事，5位學者就中美台三角關係、2合1大選對兩岸關係影響與92共識何去何從分別論述，認為兩岸未來需要「92共識」新框架，有學者認為台南市長黃偉哲在兩岸議題上是相對溫和者。

論壇會議中，包括理事長丁仁方在內，銘傳大學教授楊穎超、成大政治系副教授王宏仁、崑科大公廣系教授馮國豪、嘉義大學政治系教授陳淳斌5位學者輪番發言，認為兩岸即使不要92共識，也需要找到一套互動基礎，達成一定程度的默契，才有辦法進一步交流。

丁仁方認為，國民黨若要解套92共識不等於一國兩制，得遵照憲法一中，前國民黨主席洪秀柱在選前已論述到「護憲保台」，憲法規定我國領土包括自由地區與大陸地區，民進黨若要否認就得修憲，搞「正名運動」，將中華民國限縮到台灣，但此舉勢將挑戰大陸底線。

丁仁方提起黃偉哲，認為他在92共識的看法上，相較民進黨的傳統觀點更溫和，在兩岸關係上是比較務實的政治人物，有助於對台南與大陸之間的民間交流。

陳淳斌對兩岸關係看法較悲觀，認為大陸的會台政策不一定會加深台灣人好感，兩岸將越走越遠，大陸要先解決台灣人對大陸「人與制度」的信任問題，才能解決國家認同問題。

馮國豪認為，92共識產生的年代，大陸需要台灣技術與資金，台灣需要大陸勞工，兩岸當時彼此需要，現在大陸無便宜勞工，對台灣的吸引條件已沒有更好，必然要調整92共識。

(中時 )