製藥業專家指出，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）造成中國生產的製藥原料供應中斷若持續到4月以後，印度學名藥便很可能出現短缺，價格也恐上漲。

路透社報導，印度是學名藥全球供應大國，而印度藥廠近70%的原料藥來自中國。印度學名藥業者表示，他們目前擁有的中國原料藥供應，還能維持最多3個月生產運作。

印度學名藥大廠魯賓（Lupin）全球採購和供應鏈負責人查克拉沃蒂（Debabrata Chakravorty）表示：「我們還有8至10週的主要原料藥庫存無虞，也有一些在地的原料藥供應商。」

外界原本以為，中國湖北省和省會武漢市疫情最壞情況會在4月告一段落，但這種樂觀看法12日晚間受到嚴重挑戰。原因是當天中國衛生官員宣布，採用更廣泛確診方式後，湖北省一日暴增近1萬5000例確診，中國累計死亡病例也因此增至近1400人。

中國為控制疫情而祭出嚴格的封城措施，已對這個全球第2大經濟體帶來損害，並打亂跨國企業對中國供應鏈的依賴。

代表印度逾900家藥廠的印度製藥商協會（Indian Drug Manufacturers Association）秘書長巴特爾（Daara Patel）表示，他預估原料藥供應4月起將中斷，而全球維他命和抗生素產量很可能受到最大衝擊，因為印度是這2種藥品的主要產國。

信評機構穆迪（Moody's）指出，若武漢肺炎疫情拖長，造成中國能夠出口的原料藥和藥品受限，可能導致藥品供應短缺與價格上漲，尤其在美國，因為當地藥價是由市場力量決定。

(中央社)