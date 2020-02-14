立法院長游錫堃呼籲立院通過「台灣加入世衛組織決議文」，大陸國台辦批評這是以疫謀獨的妄想，在疫情面前製造兩岸對抗。對此，游錫堃透過臉書隔海向國台辦發言人馬曉光表示感謝，直言「哈！我出名了！出名之後推台美建交，國際社會應該會更重視吧？」

游錫堃前天公開呼籲立院朝野黨團應通過「台灣加入世衛組織決議文」，今天下午經朝野協商後，包括民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量黨團，均同意在下周四提出決議文草案，並預計在下週五送院會通過。

針對游錫堃的發言，國台辦發言人馬曉光表示，這是借新冠肺炎疫情大放厥詞，公然鼓吹台獨，傷害同胞感情，破壞兩岸關係，再次暴露出台灣極少數人以疫謀獨的妄想。

面對國台辦的批評，游錫堃剛剛透過臉書表示，謝謝馬曉光先生，謝謝你幫我拓展國際知名度，「本來國際上認識我的人少，經你這樣一駡，哈！我出名了！」游錫堃也說，出名之後推台美建交，國際社會應該會更重視吧？

(中時 )