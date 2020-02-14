菲律賓政府官員今天經過激烈辯論，決定解除對台灣旅行禁令。外交部對菲國政府的決定表達肯定，並對曾經協助此一正面發展的相關機關及人士表達誠摯感謝。

菲律賓政府於2月14日下午召開內閣會議，經跨部會討論，瞭解並肯定台灣對防疫工作採取的嚴謹措施與努力，最終作成友我決議，宣布即刻取消對台灣旅客的旅遊禁令。菲律賓駐台機構馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）副理事主席留文克（Gilbert Lauengco)以及菲律賓勞工部長貝約（Silvestre Bello III）在會中力促解禁，以免15萬在台菲國移工受累。

外交部將持續向國際社會說明，目前台灣疫情管控穩定，我國政府也針對疫情發展，強化防疫措施，嚴格把關，並且資訊公開透明，受到國際社會的肯定。

外交部再次嚴正向世界衛生組織（WHO）呼籲，公衛防疫無涉政治，台灣與中國互不隸屬，WHO應回歸專業與中立，儘速更正對台灣的不當列示。因WHO錯誤定義，在其公布的報告中將台灣納入中國疫區，誤導國際視聽，導致發生特定國家對我國人發布旅遊禁令、片面宣布與我國暫停航班等，嚴重影響全球飛航及人民旅遊權益，對我國政府與人民造成極大的困擾。

外交部再次呼籲WHO邀請台灣參與今年世界衛生大會（WHA）及其他WHO的技術性會議、機制與活動。我國政府強調，唯有將台灣2,300萬人完整納入WHO體系，才能確保全球防疫無缺口及漏洞。

(中時 )