永裕（1323）受制年假及新冠肺炎疫情牽動訂單趨緩，1月營收月減二成。永裕表示，上海廠已於2月10日起如期復工，惟疫情仍未能完全控制，將依客戶訂單需求而彈性調整生產、配送進度。

為此，永裕台灣廠除延續去年外銷熱度，機動補填因上海永裕延遲開工的份額，並將同步加班、擴大兩岸在國際品牌商的個人清潔防護用品包材訂單。

永裕去年受惠高端新品業績發酵及產品組合優化下，前三季EPS 2.36元；第四季延續訂單動能，營收季增3％，交出逐季走高表現。法人推估，永裕第四季毛利率有機會超越25％，帶動去年全年獲利攀歷年次高。

展望今年，永裕指出，1月營收2.38億元，月減26.95％，年減22.69％。首季營運雖會受到此波疫情影響業績表現，後續應仍可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費商機。

其中，中國市場除持續擴大現行滴眼劑容器產線，增設的中國動物疫苗品容器產線也順利進入量產，並鎖定該等產業之龍頭廠商深耕，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，活絡長期高端生技包材的行銷能量。

此外，永裕大陸浙江新廠第一期工程已順利推進中，整體規劃因應市場需求，硬體、製程往增建增設方向配置修整，惟受限相關審批，認證作業耗時，預計啟用投產的時程將延緩至2021年第一季。

(工商 )