中油公司位於北市內湖區新明路的油管8日發生漏油，中油已抽出9萬公升油水，但仍未找出漏油點。（譚宇哲攝）

中油表示，有關台北市內湖區油氣外逸事件，經數日漏夜開挖，13日深夜在南京東路六段與成功路二段交叉口附近找到可能洩漏處，但因油管上方同時有電力線和電信箱涵，可開挖的寬度不足，將再和相關單位研商開挖事宜，盡快找出確切洩漏點進行處置。

中油強調，自通報當日起，管線已停止輸油並釋壓隔斷、挖孔抽油及降壓完成，不會再漏油；開挖過程皆連續監測油氣濃度，灑水車、抽油車、消防車都在現場待命，因已發現可能洩漏位置，為避免誤傷管線導致事故更難處理，將改採人工挖掘，請民眾放心。

中油2月8日接獲通報後立即展開處置，接連數日皆在可能洩漏的區域開挖檢測；13日凌晨，先利用土壤氣檢測法發現可能的洩漏位置，為求慎重，於預判洩點之上游管線約250公尺處挖孔，以抽油車抽油降低管線內殘油量及壓力，確保施工安全。下午油管連通後將油抽畢，待管線釋壓完成，並綜合各項作業安全考量之後，於傍晚申請晚間開挖檢查管線。

中油指出，11時針對可能洩漏位置進行開挖，截至凌晨3時開挖16.5公尺長度，發現疑似洩漏段，但因油管在此正好與2條電力線及電信箱涵平行且位於下方，開挖寬度受到侷限，無法進行人工檢查漏點。14日將與這兩條箱涵所屬單位會商，進一步研議開挖、檢查作業。

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