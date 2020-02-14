預計3月9日興櫃轉上櫃的觀光股新兵山富旅行社（2743），配合初次上櫃前股票公開承銷，將於2/17日起至2/19日競價拍賣，底價每股10元、總張數2,584張，每張標單最低投標1張、每人最高得標張數347張，以價高者優先得標，預計2月21日上午10點開標。

山富旅遊成立於1988年，目前全台設有15個營業據點、共有504名員工，主要經營業務包括出境團體旅遊、國旅與入境旅遊、國際機票票務與國際訂房平台、企業差旅等。目前實收資本額2.82億元，預計上櫃增資後將增加至3.2億元。

山富2019年自結合併營收51.6億元，年減0.29％。不過，前三季毛利率8.2％、營益率1.3％，優於前年同期7.11％、0.28％。稅後淨利0.52億元，年增達85.43％，每股盈餘1.85元，已超越前年全年1.14元。

山富旅遊正式上櫃後，除將啟動數位轉型計畫，且團體旅遊並將朝多元化、主題化與優質化目標深度發展，並強化自由行的元件商品與 套裝，透過架構自由行採購平台，以「一站到位」功能滿足自由行旅客採購需求，預計9月上線後，可望提升公司今年下半年在赴海外自由行市場的市占，並推升營收大幅成長。

為推動數位轉型，山富精進實現高效自動化流程，優化客戶體驗。除計畫強化社群推播，亦規畫透過精準行銷雲服務、智慧客服、網路客戶搜尋數據導入行銷，強化數位轉型成果。公司表示，今年精準行銷投入方案首階段已完成達60％，預計3月底上線。

受到新冠肺炎疫情衝擊，山富旅遊預估到4月底，營收損失近8,000萬元。不過董事長陳國森表示，旅遊已是需求，疫情終會淡化，山富立足市場超過30年曾歷經金融風暴與SARS，因開發高端旅遊商品與導入網 路資訊系統安然度過危機，如今危機入市，公司對後市仍審慎樂觀。

山富2017至2018年平均股利分配率約60％，現金股息殖利率平均達 到4％以上。陳國森表示，山富股利政策是維持股東穩健長期獲利，今年公司營運重點將會力拚毛利率持續提升，在股利發放上，今年殖利率將有機會較往年成長。

(工商 )