麗豐-KY（4137）受到1月中下旬部分物流開始提前休假、及農曆春節假期影響工作天數所致，自結1月合併營收2.36億元，年衰退46.25％。公司表示，受到新冠病毒肺炎疫情影響，目前消費者對於醫美保養的需求僅是遞延而並非消失，內部將盡速加強輔導協助加盟店進行恢復營運的各項措施，藉由強化集團旗下新美力電商通路的居家保養品促銷和抗疫產品銷售，讓疫情對營運成果的影響降至最低。

麗豐表示，集團落實員工身體健康以及營運安全，除了電商交易係透過電子平台交易保持正常營運外，其他各事業單位包括「克麗緹娜」加盟店、「雅樸麗德」診所、「RnD美甲美睫」及培訓、工廠之復工日期均以營運安全為第一考量做出適當調整，目前生產線已於2月11日開始恢復生產程序，經清查「克麗緹娜」各地加盟店，也可望在3月上旬恢復接近五成的開店比率，所有行政後勤人員於2月底前視工作屬性及需求調整為居家辦公，在新型冠狀病毒蔓延的考驗下，公司持續密切關注疫情發展狀況，並隨時掌握各地區營運之公共衛生管制的狀況，期望對整體營運與員工、顧客等全面向的風險降至最低。

展望2020年第一季，麗豐-KY將以穩健的基本面、優質的內部管理決策來面對疫情的各項衝擊，公司認為在嚴峻的經營環境下，更要保持樂觀穩定的態度、持續累積能量，並且展現公司的實力，首先會強化各加盟店及消費者的向心力及信心，後續在業務行銷方面推出各項輔導支持方案，內部行政作業也必需更加強化管理效能，致力讓公司運作保持穩定，最後希望疫情能盡早得以控制、社會氛圍能逐漸穩定，讓短期不確定的衝擊降到最低。

(工商 )