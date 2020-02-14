新冠肺炎疫情期間，全球人心惶惶，去年擔任金鐘獎紅毯主持人的藝人黃豪平，14日驚傳入住英國飯店遭到旅館強制隔離，他在臉書寫下險遭英國人軟禁獲釋始末，3日他抵達英國後一路玩倫敦和愛丁堡，未料14日入住黑池某飯店，卻遭到軟禁。他透露早在入住前就持續接到旅館打來關切會在當地待多久、從何來的訊息，當晚要入住時卻收到對方以極為不尊重人的語氣和態度要求他與友人得自我隔離，「要等待NHS來電釋疑，迫於重要物品都在房間只能照做。」

黃豪平在臉書上報平安，3日後將回台。(摘自黃豪平臉書)

幸運的是他聯絡上在當地開民宿的香港老闆娘，由老闆娘出面協商後得以脫困，否則他得被關在飯店14天。起初他想報警，老闆娘告訴他黑池沒有警察體系，報警也無濟於事。他在幾小時前透過臉書報平安，已改入住香港老闆娘經營的旅店，老闆娘也坦言亞洲面孔這幾天在當地確實有受到歧視的情形。

黃豪平公開與飯店溝通過程。(摘自黃豪平臉書)

未料此事引來網友質疑為何仍要出國旅遊，「這不是檢討受害者的時刻，我並未前往疫區也在更早就安排行程。」他表示這次的事件純屬意外，呼籲世界各地的台灣人小心安全，也建議入住大型飯店較為保險。他無意造成大家恐慌，三日後將會順利回台。

(中時 )