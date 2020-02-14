美國國會參議院在8名共和黨議員倒戈下，13日表決通過「伊朗戰爭權力決議案」，以限制川普總統對伊朗動武的權力。川普發文稱，此刻不應該向伊朗示弱，而該決議案會令他被綁手綁腳，揚言將對決議案祭出否決權。

川普所屬的共和黨在參院100個席次中占53席，原本是多數黨，但在當天的表決中，有8名共和黨參議員投了贊成票，結果以55票贊成、45票反對通過這項由民主黨人提出的決議案

根據該決議案，除非國會正式宣戰或者明確批准，否則總統不得動用美國軍事力量對付伊朗。其中的例外情況是，美國面臨「迫在眉睫的攻擊威脅，使用武力是必需並且合適的」。

決議案由民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）提出，凱恩在表決前的辯論中說，戰爭意味著將美國民眾送上戰場，可能犧牲性命，因此必須在經過全面、細緻的考量後才能作出決定，必須經過國會的討論和投票。

跑票的共和黨參議員也表示，他們這麼做，是為了追回國會在對外軍事行動中逐漸失去的決策權力。參議員邁克．李表示，美國憲法規定，宣戰是立法機構國會的權力，總統理應遵從。

川普12日發推文稱，該決議案會「釋放糟糕的訊號，如果我被綁手綁腳，伊朗就會有機可乘。」他說，現在不是向伊朗示弱之時，並強調，絕大多數美國民眾支持擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼。

今年1月3日，伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬「聖城旅」司令蘇萊曼尼，於伊拉克巴格達國際機場外遭美軍空襲身亡。美國許多國會議員不滿川普在行動前未先知會國會。

近一個月來，民主黨掌控的眾議院已通過三個旨在限制川普對伊朗動武的決議案，包括一項與參院類似的決議，由於內容不盡相同，眾院須對參院通過的協議版本再進行表決，一旦表決通過，決議案將提交至白宮。如果川普動用否決權，參眾兩院均需至少2/3多數重新通過決議案，才能駁回總統的否決。

在蘇萊曼尼遭「斬首」後，美軍駐伊拉克基地頻遭報復襲擊。五角大廈10日表示，在1月8日伊朗向駐有美軍的伊拉克軍事基地發射多枚飛彈攻擊後，有109名美國士兵被診斷出患有輕度創傷性腦損傷，這較最初的評估更為嚴重。

(中時 )