新冠肺炎疫情持續擴大，台北市副市長黃珊珊14日召開第8次應變會議，並公布3名居家檢疫失聯者姓名，分別為陳寶珠、張君諾和張龍華，由香港入境，填寫在台地址皆為萬華區武昌街，經警方協尋後仍未有下落行為惡意，市府請示中央後公布姓名，消息發布後，也在當日下午6點多在萬華區尋獲失聯者，北市府副發言人戴于文表示，後續會請中央集中安置，並從重裁罰。

黃珊珊在公布3人的姓名後，北市警方下午在西門町的日租套房內找到3名失聯者，並帶回派出所，通知衛生局相關單位協同處理。

(中時 )