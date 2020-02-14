台北3名居家檢疫失聯者找到了 19:152020/02/14 中時 游念育 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黃珊珊在公布3人的姓名後，北市警方下午在西門町的日租套房內找到3名失聯者。（游念育攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續擴大，台北市副市長黃珊珊14日召開第8次應變會議，並公布3名居家檢疫失聯者姓名，分別為陳寶珠、張君諾和張龍華，由香港入境，填寫在台地址皆為萬華區武昌街，經警方協尋後仍未有下落行為惡意，市府請示中央後公布姓名，消息發布後，也在當日下午6點多在萬華區尋獲失聯者，北市府副發言人戴于文表示，後續會請中央集中安置，並從重裁罰。 黃珊珊在公布3人的姓名後，北市警方下午在西門町的日租套房內找到3名失聯者，並帶回派出所，通知衛生局相關單位協同處理。 (中時 ) #失聯 #姓名 #市府 #黃珊珊 #中央 也許您會感興趣 推薦閱讀 停辦雙城論壇 黃珊珊回還早 04:102020/02/11 地方新聞 台北市居家檢疫2人失聯 警方急尋 11:132020/02/11 社會 大陸漁船馬祖海域失聯 陸5人下落不明 13:122020/02/11 社會 北市府坦承 3外籍2國人居家檢疫失聯 13:492020/02/11 社會 居家檢疫者 蹺家６分鐘罰１萬 04:102020/02/12 社會新聞 陸漁船馬祖海域失聯 5人下落不明 04:102020/02/12 地方新聞 陸配子女政策變變變 黃珊珊：中央不得已調整 17:312020/02/12 政治 韓現身行政院會 爭取防疫物資 01:152020/02/14 政治要聞 居家隔離故意失聯！北市府公布3人姓名 17:502020/02/14 社會 失聯3港人找到了！警方帶回西門町派出所 18:542020/02/14 社會 生活熱門新聞 雨用倒的！氣象局晚間對五縣市發豪大雨特報 - 生活 確定了！菲律賓正式宣布解除禁台令 - 生活 鋒面接力！下午變天防強降雨 吳德榮：這天爆冷剰8度 - 生活 優惠再加碼！星巴克限定這2天推買1送1 - 生活 日本恐已出現隱性社區傳播 升為第一級注意 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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