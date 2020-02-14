居家隔離及居家檢疫有何不同？（摘自臉書：疾病管制署 - 1922防疫達人）

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延至今仍不斷擴大，中央流行疫情指揮中心除了將湖北、廣東省列為一級流行地區外，今（14日）又將河南與浙江省升為一級流行地區，同時，因日本肺炎疫情也日益升溫，旅遊疫情建議升為第一級注意（Watch）。疾管署為了守護國人健康，宣導民眾「居家隔離」與「居家檢疫」重要性，特地請防疫醫師詹珮君講解，指出兩措施最大差異，與應注意之事項。

隨著新冠肺炎疫情延燒，衛生福利部疾病管制署為防堵病毒蔓延成社區感染，已頒布多項衛生措施，其中有兩項針對從疫情災區返台旅客實行「居家隔離」及「居家檢疫」方案。由於兩者名稱接近，有些民眾搞不清楚如何區分，疾管署特地請防疫醫師詹珮君在一分鐘的影片鐘做說明。

詹珮君指出，居家隔離」與「居家檢疫」兩措施最大差異在於「對象」。民眾若已和新冠肺炎確診者有做實際接觸，必須執行「居家隔離」；若民眾只是從「中港澳地區」返台，只具備疫區旅遊史，但不確定有接觸肺炎確診者，則執行「居家檢疫」。

詹珮君指出，雖然兩者定義不同，但受指示民眾都必須做到已下事項：

1.乖乖留在住所，不可外出。

2.每日都必須注意自己身體狀況、量體溫，做好即時回報。

3.勤洗手，不輕易觸碰口鼻。

4.在家（住所）有獨立房間，保持與同居者有一公尺以上距離。

5.不同桌吃飯、不做擁抱、親嘴、性行為等親密舉動。

6.若不得已需共用家具、衛浴設備，每日需用漂白水做3次消毒。

7.當然，不能外出，更絕對不可搭乘大眾交通工具。

(中時電子報)