因應新冠肺炎NCP逐漸蔓延，台中市南屯區不少里長轉發旺旺集團免費提供的「水神抗菌液」給里民使用，圖為三厝里水神發放情形。（三厝里長黃俊銘提供／黃國峰台中傳真）

從舊曆年開始，新冠肺炎NCP逐漸蔓延全球，台灣地區目前疫情雖控制不錯，但仍須料敵從嚴，國中小停課至2月25日開學，台中市南屯區各里不少里長也自主比照辦理，原社區課程也都延後，看疫情情況再復課，以防堵疫情擴散到社區。

防疫要料敵從嚴，南屯里長林秋潭說，新冠肺炎傳染者有的也是無症狀傳染，有里民對於封閉性教室上課有疑慮，於是從過年後，對於自辦的課程如書法、繪畫課等已延後開課，將視疫情再決定什麼時候復課，而原定志工春酒、自強活動等也都延期。

另外林秋潭說，自旺旺集團開放里長可免費領取「水神抗菌液」（次氯酸水）後，也到水神供應站領取，並在里長臉書公告，讓有需要的里民到辦公室來領取。

而寶山里、同心里、春安里、文山里、大誠里、大業里等舉凡如歌唱班、日語班、親子閱讀班、兵乓球、插花班等，不是未開課就是將開課日期後延，力求自己的社區，自己管好，幫忙減輕政府防疫的壓力。

三厝里長黃俊銘則表示，里內課程也全部停止上課，尤其上課的里民大多是長輩，為了大家的安全，還是暫時停課，另外由於自己以往也都是水神的長期顧客，知道「水神抗菌液」的功效，這次旺旺集團能免費提供幫助防疫，真的很感謝，自己準備了三大桶容器到供應站領取，回來再轉發給里民，每人可領500ml，因一小瓶就可用很久，供貨充足，並未有排隊情形。

一般市面上常見的消毒產品有酒精、乾洗手、漂白水及次氯酸水等。而水神抗菌液是微酸性次氯酸水，具有天然、無害、環保無殘留及無副作用等特性；次氯酸水抗菌力達到99.9％以上，適用於兒童、孕婦，溫和不刺激，可有效對抗腸病毒、肺炎桿菌等10大病菌，廣泛用於企業界、食品業、餐飲業。

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(中時 )