大田大陸江西廠 14日獲准復工 19:222020/02/14 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大田精密（8924）的大陸江西廠，14日獲得贛州經濟技術發展區同意復工，大田發言人鍾政義14日傍晚表示，大田大陸廠將在15日復工生產高爾夫球桿頭並儘快提升產能到正常水準，不過，復工初期，將優先以前段關鍵製程、以及樣品線為主。 大田表示，大田大陸廠早就申請2月10日復工，在14日已接獲贛州經濟技術發展區「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部」，回函同意復工。 (工商 ) #大田 #復工 #大陸 #贛州 #發展區 也許您會感興趣 推薦閱讀 強信-KY山東廠10日復工 高林股則無法復工 21:132020/02/10 財經 科技業拚復工 缺工缺料難解 04:102020/02/11 財經要聞 台商大陸廠 復工狀況不同調 04:102020/02/11 產業．科技 蘋果大陸供應鏈陸續復工 郭明錤：供需風險仍在 16:372020/02/11 財經 復工有影 15檔概念股動起來 04:102020/02/12 財經要聞 《熱門族群》陸廠等復工，超眾、雙鴻、泰碩股漲暖身 12:502020/02/13 財經 《業績-電子零件》優群1月營收月減3成，Q1營運看謹慎 14:152020/02/13 財經 勤誠昆山廠 14日復工 04:102020/02/14 證券．權證 江興鍛壓大陸太倉廠今復工 2月出貨不如1月 11:092020/02/14 財經 《生醫股》岱宇大陸嘉興廠復工，3月復工率拚7成 15:572020/02/14 財經 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 三星記憶體賺翻了 今年將展開大併購 - 財經 高市占成毒藥！ 華為遇疫情狠摔...竟是少了關鍵點 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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