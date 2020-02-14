大田精密（8924）的大陸江西廠，14日獲得贛州經濟技術發展區同意復工，大田發言人鍾政義14日傍晚表示，大田大陸廠將在15日復工生產高爾夫球桿頭並儘快提升產能到正常水準，不過，復工初期，將優先以前段關鍵製程、以及樣品線為主。

大田表示，大田大陸廠早就申請2月10日復工，在14日已接獲贛州經濟技術發展區「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部」，回函同意復工。

(工商 )