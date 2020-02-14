食藥署今接獲美國食藥局警訊，含lorcaserin成分的藥品具致癌疑慮，可能引起膀胱癌、大腸癌。食藥署今宣布禁用「沛麗婷膜衣錠10毫克」，並呼籲民眾立即停用。若醫師仍開立，可依《醫師法》處以10至50萬元罰鍰，甚至停業。

食藥署藥品組科長洪國登表示，含lorcaserin成分的藥品在我國計有1張藥證，為創益生技股份有限公司旗下的「沛麗婷膜衣錠10毫克」。該款藥為處方藥，沒有健保，多由診所開立，一年進口500萬顆，國內約有1、2萬人在使用。

洪國登表示，根據美國提供的資料，lorcaserin成分可能引起膀胱癌、大腸癌，美國已要求業者自主撤回藥證。目前，食藥署已要求醫師不得開立此藥，並呼籲民眾停止使用，預計周日決定出對此藥的初步處置。

醫事司司長石崇良表示，若醫師仍持續開立「沛麗婷膜衣錠10毫克」，恐涉違反《醫師法》28條之4，可處以10至50萬元罰鍰，嚴重者恐遭停業或廢止執照。

食藥署提醒民眾，正確減肥之道應配合飲食控制，規律運動，如有必要使用藥品協助減重時，應經由醫師診斷，選擇我國核准且合法製藥廠所製造的藥品，再加上耐心和毅力，才能擁有健康的身體、勻稱的身材，切勿隨意購買市面上之減肥藥，以免破財又傷身。

(中時 )