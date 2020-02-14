菲律賓總統府發言人帕內洛（Salvador Panelo）今天發表聲明說，菲國跨部門工作小組已決定解除對台灣的旅行禁令，立即生效。

帕內洛表示，根據這項決定，現在所有菲律賓公民都能前往台灣，台灣公民也能前往菲律賓。

聲明提到，菲律賓跨部門工作小組（IATF）成員同意解除對台灣的旅行禁令。

世界衛生組織（WHO）本月11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

(中央社)