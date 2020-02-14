菲律賓總統府：取消對台旅行禁令 立即生效 20:242020/02/14 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓總統府發言人帕內洛（Salvador Panelo）今天發表聲明說，菲國跨部門工作小組已決定解除對台灣的旅行禁令，立即生效。 帕內洛表示，根據這項決定，現在所有菲律賓公民都能前往台灣，台灣公民也能前往菲律賓。 聲明提到，菲律賓跨部門工作小組（IATF）成員同意解除對台灣的旅行禁令。 世界衛生組織（WHO）本月11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。 (中央社) #菲律賓 #台灣 #禁令 #旅行 #工作小組 #新冠肺炎 也許您會感興趣 國際熱門新聞 英國大學模擬「6萬武漢人逃亡路線」 足跡遍布全球382城市 - 國際 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 慘淪疫區！全球4國限制日本人入境 - 國際 偷運1.4億元古柯鹼闖關 台女大阪關西機場被捕 - 國際 東奧因疫情生變？ 世衛組織這麼建議 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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