新冠肺炎疫情打擊百貨、餐飲業，民眾不出門反而讓宅經濟發燒；momo富邦媒今宣布，2020年度人才招募計畫開跑了，總計釋出逾百名職缺，要積極延攬優秀生力軍，持續擴大零售業版圖。

富邦媒表示，這次鎖定「菁英人才」釋出電子商務、電視購物商品開發、大數據研發、倉儲物流及財務營運分析5大類職缺，並規劃18個月精實培訓，帶領菁英求職者快速掌握公司業務；momo亦瞄準一般優秀人才開放逾百名職缺，包含網路購物商品開發專員、資訊系統工程師、配送物流士等。

富邦媒旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，108年度合併營收突破新台幣518.3億元，年增23.4％，改寫開站以來最佳紀錄。

因應快速變遷的零售環境，電商業人才需求逐年增加，momo選在農曆年後就啟動菁英人才招募計畫，並著手規劃為期18個月兼具廣度及深度的精實培訓，安排內外部講師指導，課程涵蓋思考力、專案力、簡報力、溝通力等四大面向；同時配有企業教練及輔導師適時提供諮詢及關懷，啟發人才專業才能，並引領實現自我成就，期盼未來成為發揮綜效之優秀專才。

富邦媒表示，薪資待遇是領先業界水準，除順暢的升遷管道外，年終獎金、三節禮金(禮品)、員工持股信託與員工團保等皆優於業界水準；另有各式福利補助，包括定期健檢、購物優惠、旅遊補助、結婚禮金、生育津貼、生日禮金等。

(中時 )