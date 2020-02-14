路透報導，人民幣兌美元即期CNY=CFXS周五收盤微漲，中間價則跌58點，日內振幅不足百點。交易員表示，市場仍聚焦於肺炎疫情發展，企業復工不足，即期成交量上不來亦是佐證，短期人民幣料維持區間波動，等待進一步指引。 他們並表示，近期美指穩步上行，人民幣則基本維持穩定，一旦疫情緩和，中美貿易協定進入執行期，人民幣的壓力料不會小；另外銀行間流動性仍顯寬鬆加上降息預期，短端掉期繼續在階段性低位徘徊，一年期掉期盤中一度跌破400點，繼續靠近去年11月中旬以來低點。

「特殊時期，人民幣應該還是偏穩的，」一外資行交易員稱，「最近美指很強，估計後面還是會有貶值壓力。」 德商銀行駐新加坡經濟學家周浩稱，中美原先約定明日起開始執行貿易協定，現在看協議的執行將面臨強勁阻力；如果沒有來自大陸的強勁需求回升，貿易協定似乎幾乎無法實現。

(旺報 )