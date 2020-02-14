黃暐瀚曝從不回應別人點名開罵理由。(影片自8:26開始)

資深媒體人黃暐瀚今(14日)突然在直播節目中有感而發，「我跳題說一句，因為當評論員會有很多人，甚至媒體也會來採訪我喔，像之前說誰點名說要罵我啦，誰又怎麼樣啊，不是只有一個。」但他從不對外回應這些紛紛擾擾，原因藏著滿滿苦衷。

先前才因為武漢台商包機爭議，遭媒體人黃光芹在臉書開罵的黃暐瀚，今日直播中有感而發，表示自己當評論員這2年來，還蠻多人點名罵他，但他從不回應，「不是說我看不起別人不回應，不是。」

黃暐瀚認為有人只是想找對象吵，因為會有新聞熱度，對曝光有好處，如同少數女星用緋聞來墊高自己，所以公眾人物遇到被點名要債來戰的時候，十個裡面可能有7、8個會戰下去，因為會越來越紅。

但黃暐瀚的人生態度哲學，是當有人罵他時，他都會試圖去理解對方是不是有道理？或者對方誤會了什麼？例如上禮拜的包機事件血友病男童，他因為有去查證，所以會知道血友病男童如果明明真的該上飛機也排上飛機，卻被擠下飛機，這確實令人憤怒，可是就不是嘛！

「所以會罵我覺得陸配能上飛機的人，或許他的基礎跟我不一樣，他認為病患被弄下飛機搞一些莫名其妙的人，怎麼我生氣黃暐瀚怎麼不生氣？」所以黃暐瀚能理解兩人基礎不一樣，也知道對方為何生氣，因為對方以為小男童是該上第一班飛機卻沒上。

「那如果是這個基礎的話，你自己幫對方想一想，你會不會生氣？或許我也會生氣。那既然是這樣，我怎麼可能去回罵那些罵我的人，那些罵我的人可能只是誤解，他討厭是錯誤的事情而不是黃暐瀚這個人。」若黃暐瀚回罵，就成了私人恩怨。

(中時電子報)