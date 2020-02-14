新冠肺炎疫情爆發後，大陸民眾幾乎都「宅在家」不出門，電視、網路成了得到官方政策與相關疫情訊息的主要管道。大陸廣電總局節目收視大數據系統的資料顯示，1月25日至2月9日，大陸有線電視和互動式網路電視IPTV的平均日均收看用戶數比去年12月份上漲23.5％，收視總時長多了41.7％，每天、每戶平均觀看時長近7小時。

據了解，大陸春節期間的收視高峰，往年為除夕至初七，今年因為民眾關心疫情發展與未來復工、上學的政策，收視從初夕就一路攀升，初十（2月3日）至十六（2月9日）的日均收視總時長都比除夕至初七（1月24日至31日）上漲3.2％。

廣電總局相關負責人表示，隨著新冠肺炎疫情發展和相關廣播電視節目投放量日增，防疫抗疫相關節目收視持續上漲。1月26日衛視疫情防控相關節目播出時長是1月25日的3.7倍，至2月1日達14.6倍，戶均觀看疫情防控相關節目的次數為1月25日的22.1倍，此後節目供給和收視一直保持高位。

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(旺報 )