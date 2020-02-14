新北市三重區某口罩工廠口罩因未被政府徵收，私下販售卻遭檢調派員稽查，甚至查扣口罩工廠。前台南縣長蘇煥智直指，沒有徵收，卻以檢調搜索查扣，讓他不禁怒批蔡政府濫權。

蘇煥智在臉書表示，政府在未正式徵收、也沒有正式禁止出售的公文下，民間口罩工廠當然有權利買賣。政府對50家小型口罩工廠未徵收，也未正式以公文禁止買賣，卻限制民間不得自由買賣，顯然已經濫權！而這一個政策疏失，政府應該自我檢討；但沒想到檢調單位卻變相地以調查囤積為理由搜索查扣口罩工廠，坦白說，這也是代表政府濫權搜索查扣、欺壓百姓的行為。

網友認為，「不徵收又不讓人家賣，是想讓人家倒嗎？然後現在又要查扣，把人家的產品變成政府的產品？！這些廠商是犯了什麼錯？」、「不徵收，又不能賣，所以合法的小工廠員工，只能等著失業。」、「笑死人，工廠不能販賣，生產心酸的嗎？」

之前部分中小型口罩工廠未被政府正式徵收，引發民眾質疑。經濟部13日表示，因為是分階段徵收，目前已全面徵用，徵用書也已經發出。

(中時電子報)