來自台灣的冷凍調理食品公司「奇美食品」2月14日在日本舉辦台灣食品研討會暨奇美食品公司新商品發表會，推薦給日本朋友多款台灣風漢堡(刈包)。

發表會現場由主廚示範8款刈包創意料理以及3種國民飲食新提案。8款刈包創意料理口味分別為：春雨野菜、玉子燒、塔塔炸蝦、角煮糖心蛋、蒲燒鰻魚、明太子炙燒豬頸肉、焦糖香蕉和台式辣醬炒麵。其中6款皆為日式吃法，希望提案出原有的飲食搭配方式，讓刈包也能更即時方便應用。

同時也提供日本在地化飲食新概念，分別以「野餐、早餐、甜點」3種場景，包入炸蝦、角煮糖心蛋、蒲燒鰻等豐富野餐主題，不論配上果醬咖啡的簡易早餐，或是搭入水果冰淇淋的甜品吃法，或鹹或甜、或簡單或繁瑣，讓刈包在任何時候、任何場合都非常百搭！

「奇美食品」2月14日在日本舉辦台灣食品研討會暨奇美食品公司新商品發表會，推薦給日本朋友多款台灣風漢堡(刈包)。(台貿中心提供)

奇美食品銷量1.5億顆的台灣風漢堡(刈包)目前主要銷往美加澳、歐洲等國，日本則可於一些主題樂園、超市看到奇美刈包的蹤跡。奇美食品這次特地帶來日式角煮刈包和彩色刈包和日本朋友分享，也可依顧客喜好客製化造型及規格，如半月形、扇形或其它造型需求，甚至是文字與簡易圖形烙印開發。

奇美食品期望透過此次的發表能夠深化日本國民對刈包的認識和生活飲食上的運用，並秉持著用做給家人吃的心意呈現刈包美食給日本朋友，希望每一口吃下去的奇美產品都是幸福的記憶。

(中時電子報)