台北內湖漏油拖到事故第7天，中油終於在今天凌晨找到疑似漏油點，白天在協商取得旁邊管線台電與新世紀資通事主同意後，晚上9點將正式開挖確認漏油處與事故原因。預計5天內向北市府提出管線汰換計畫，月底前把洩漏點旁邊100多公尺管線全更換。

內湖2月8日即傳出油氣外逸事件，中油直到開挖到南京東路六段與成功路二段交叉口的第8處取樣點，才在今日凌晨發現疑似漏油點。不過因油管旁邊有電力線及電信箱涵平行且位於下方，須跟台電與新世紀資通協商才能往下挖

經過協商取得同意後，中油煉製事業部副執行長曾繁鑫說，預計晚間9點正式開挖，找出洩漏點與原因。由於台北市政府已經要求月底前更換管線完畢，因此5天內中油會向市府提出管線汰換計畫，然後儘快施工，在本月28日之前完成更換。

至於後續補償，他說中油在更換管線後，會與該里與社區發展協會協商，由睦鄰經費撥補合理經費。

這次出事的管線是由桃園煉油廠拉到石門供油中心的12吋管，經通報有油氣洩漏後，中油就先關閉輸油並降壓防止繼續漏油。還好供應大台北油料的石門供油中心仍有庫存，且有大林煉油廠會經海運到基隆港走油管到石門中心另一條路，因此這段時間汽柴油等都供應無虞，不過如果時間拖長，油料供應就會吃緊。

(中時 )