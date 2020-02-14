中油工程師方怡茹（右3）「遺傳」祖父、父親的公益DNA，每年捐薪水助人。（柯宗緯攝）

熱心公益也會「遺傳」！出生於高雄左營的方怡茹博士，從小耳濡目染，跟著祖父及父親的腳步一起行善天下，在赴美取得博士學位後，回國任職於台灣中油公司，對於濟助清寒學子仍是不遺餘力，靠自己的力量幫助了許多人，在春節期間更是慷慨捐出30萬元幫助低收入戶家庭過新年。

方怡茹在美國念書時，認識來自世界各國的留學生，原以為人手一台電腦是很平常的一件事情，後來發現其實不盡然，部分學生因為經濟因素，只能每天到學校的圖書館報到，使用公用電腦，這件事情讓她有感，「在教育上應該人人平等」，因此回國後致力幫助清寒的學子們，在近畢業季時，提供清寒學生獎學金，給學子最大的幫助和鼓勵。

她認為，孩子是國家未來的棟樑，不應該因為原生家庭因素影響孩子們的學習及發展；她在美國時也受到許多人的幫助，想將這樣的溫暖繼續傳遞下去，希望每一位孩子長大後，都能夠感受到社會的溫情，在別人遇到困難時也能伸出援手，帶動社會上的善良氛圍。

今年方怡茹博士接任朱雀關懷慈善協會第二屆新任理事長，朱雀關懷慈善協會是方怡茹祖父方老蓮先生創立，以代表南方及火的中國四大神獸朱雀為名，希望可以秉持像火一樣溫暖的精神，帶給人溫暖。

方怡茹受訪時表示，小時候常常跟在祖父及父親身邊，見家中長輩經常熱心助人，看著需要幫助的人經協助後，重新振作起來，心中有著說不出口的感動，讓她從小就立志以此為榜樣，靠自己的奮鬥，幫助需要幫助的人。

方怡茹7年前從美國取得化學博士返台，考取台灣中油煉製事業所擔任化學工程師後，每年都將薪水提撥一部份捐給新民國小及台南苓和國小，一家三代都熱心公益，努力付出不求回報，成為地方美談。

(中時 )