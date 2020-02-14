李杏。（friDay影音提供）

李杏。（friDay影音提供）

李杏與周孝安在《國際橋牌社》有感情糾葛，該劇在情人節當天播出最終回，觀眾關心2人戲裡是否有情人終成眷屬，獅子座的李杏自認是為愛而生，可為對方做極致的付出，透露自己會記得對方的喜好，送禮往往能正中下懷，直說自己送禮很少失敗，「如果對方把我平時隨口提過的小事記在心裡，我就會幫他加非常多分」。

李杏從小到大很少被追，自認個性慢熱又是臭臉星人，交往對象幾乎都是從朋友升格為情人，「曾有高中認識3年的哥們，在唸大一時升格為情人」。李杏說，當時男生在情人節時帶她回高中校園，走著走著突然帶著她進一間空教室，教室裡排了一排心型蠟燭和花瓣，「我心中壓根沒想到，在那個少女時期覺得浪漫」。

為了給該男一個驚喜，她也曾搭火車南下找對方，並送男友周杰倫當時代言的手機，男方看到她當天搭火車來回親送禮物相當感動。「那時經濟能力還沒那麼好的狀態下，這是自己送過最極致的情人節禮物」。

李杏在《國際橋牌社》飾演招待所經理，被周孝安追求，笑說自己在劇裡滿腦只想著過去的仇恨，愛情的順位放在很後面，認為周孝安送給她最棒的禮物就是陪伴她找到父親，並且放下過去的仇恨。巨蟹座的周孝安則透露，自己會幫女方親手洗貼身衣物，或對方家人生病時，幫忙一起照顧。《國際橋牌社》每週五晚上八點在friDay影音播出。

(中時 )