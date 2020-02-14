全球記憶體市場的復甦讓最大廠三星賺得滿手現金，業界觀察，三星的目標是在10年內成為全球導體市場之王，為達成這個目標，三星勢將在今年開展全球大併購，為未來10年鋪路。

在過去的三年中，三星電子在併購市場上並不那麼引人注目，而在2016年之前，它收購了Dacor，VIV Labs和Harman。從2017年到2019年，三星電子的併購僅限於一些初創公司，對其業務沒有重大影響。

市場研究公司IC Insights在最近的報告中表示，去年英飛凌以94億美元收購了賽普拉斯半導體公司。IC Insights的數據顯示，半導體業2010年至2014年，市場的年平均併購價值為126億美元，而2015年至2019年則躍升至588億美元。報告解釋說：「特別的是，快速增長是由諸如人工智慧和機器學習、自動駕駛、虛擬現實、擴增實境和基於物聯網的超連接性等部門所帶動的。」

隨著領先的IT公司（如英特爾、蘋果和高通）在市場上變得越來越積極，以尋求更多成長機會，三星電子也不得不改變過去保守的做法。一位業內專家說：「三星電子副董事長李在勇，計劃重演父親在非記憶體的半導體市場上的成功，為此，積極的併購是快速增強競爭力的一個最可行途徑。」

(中時電子報)