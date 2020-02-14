日本台灣商會聯合總會總會長河道台，率領六大地區商工會一行約35人，14日拜會高雄市政府，由市長韓國瑜接見，雙方就經濟發展、農漁產業及觀光旅遊等領域交換意見，韓國瑜說，高雄擁有良好條件、巨大潛力，高市府從旁協助所有企業界、一同並肩成長，歡迎回台投資，選擇高雄、創造多贏。

韓國瑜表示，高雄具備山海河港的優勢，擁有巨大潛力和爆發力，是一座美麗熱情、人民友善善良、勞動力熱情充足的城市，盼台商未來有觀光、會展的投資需求，歡迎選擇高雄。

他舉日本大和房屋集團為例，投資高雄後發現，高市府的立場很清楚，就是和企業界一同並肩成長，並在行政程序上，從旁協助。

韓國瑜認為，作為企業界朋友，從旁協助、並肩成長，這種觀念十分健康，而不是高高在上管理，如此才能創造政府、企業和勞工的多贏局面，他強調，高市府矢志作為大家的朋友，歡迎台商朋友投資考慮高雄，也希望未來雙方多來往、多走動、多親近，高市府也會積極參與拜訪如食品展的日本活動，加深彼此交流互動。

日本台灣商會聯合總會河道台指出，14日特別帶領食品業、旅行業、電子業及水果業等產業人員拜會，雖然「新冠肺炎」疫情嚴峻，依然準時拜訪高市府，主要是期盼在日的台商，能幫助台灣經濟發展，將台灣商品引進日本市場。

(工商 )