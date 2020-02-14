林姓女子的父親罹癌住進安寧病房，她原本與夫婿另訂婚期，為了讓父親來得及證婚，兩人提前在情人節這天到戶政事務所登記，林父在醫院醫護團隊陪同下，強打精神現場見證女兒完成終身大事，感動現場親友。

不少情侶選擇在情人節完婚為了愛情，台南一對情侶選在情人節結婚卻是為了親情，20多歲的林女因為父親癌末住進安寧病房，為了讓父親能夠及時見證自己幸福，與男友提前在14日前往戶政事務所登記。

林家認為結婚是項喜事，選擇不在病房辦婚禮儀式，親友改到戶政事務所登記，沾染喜氣，林父也盛裝出席證婚，為了這一幕，醫院並安排醫護團隊一起專車陪同林父到戶政事務所。

林父全程貼近女兒身邊，牽著女兒的手搭上女婿的手，在耳邊輕聲祝福兩人，並在結婚證書上簽下自己名字。林女與親友們感受現場情緒，悲喜交迭，皆不斷啜泣拭淚。

北區戶政事務所主任李俊德表示，第一次遇到成大醫院出動醫護團隊陪同病患到戶政事務所辦結婚登記，能與醫院一起促成一樁喜事，感覺充滿正能量，令人欣慰，不過新人希望低調不願相片與名字曝光。他只能送上囍字杯墊，祝新人百年好合。

(中時 )