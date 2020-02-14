中華民國全國商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，疫情短期干擾，對景氣與房地產影響有限，他預估約過一、兩個月可控制下來。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，中華民國全國商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，疫情對景氣與房地產影響有限，預估約一、兩個月可控制下來，但這幾個月如何撐過去？他向政府建言，對影響嚴重的觀光、交通、旅遊相關產業，包括遊覽公司、旅行社、百貨業、餐廳等重災區，提供減稅或補助措施。

疫情造成民眾少出門，消費力降低，賴正鎰為工商產業發聲，向政府提出建議，針對受影響的觀光、交通、旅遊相關產業、遊覽公司、旅行社、旅館、百貨公司、餐廳等「重災區」行業，提供營業所得稅、營業稅、房屋稅、地價稅等減免或給予補助措施。

此外，旅行社也是遭波及的行業，出團、進團受影響，政府應給予救濟補助，業者最大支出是員工薪水，除研議提供薪水補助，另建議優惠貸款或補助利息。

賴正鎰憂心尤其中小企業比較嚴重，貸款不容易，政府給予信用保證，或援助優惠現金流，度過非常時期。

他認為，疫情對大陸影響很大，對台灣而言還好，預估應該3月即可慢慢恢復，最慢也不會到4月份，衝擊大的除了觀光旅遊產業，房地產影響較輕微，他注意農曆春節到現在大概半個多月，接待中心來客量並沒有減少，成交狀況都還正常。

賴正鎰指出，房地產影響較小，最主要是因為上次SARS經驗教訓，當時發生SARS因不知道那一天才結束，心理會緊張

，需要現金或怕跌價的造成市場大量拋售，建商急著把房子賣掉，甚至準備賣土地。

但沒想到當年SARS到6月結束後，出現報復性反彈，房地產回到原來價位，賴正鎰觀察房地產沒有人願意降價，大家預期疫期會過去，「所以觀光旅遊業不必過度緊張」，大概4月以後，旅遊場會大暴發，把幾個月流失的客源補回來。

賴正鎰感謝政府對疫情的控制的好，民眾全體緊張，馬上戴口罩，做防護減少傳染，政府去年8月1日限制大陸來台自由行後，來客量降到幅度最低，過年期間大概剩下一天1000多人，來客量少，大陸帶來的疫情減輕，或許讓台灣「因禍得福」。

疫情造成人心惶惶，賴正鎰說，很多產業出現短期觀望，但在全球防疫及紛投入藥物研究後，已慢慢恢復信心，大陸方面也在前幾天陸續復工，股匯市隨之穩定，大台中地區是台商大本營，只要資金返台布局投資腳步加快，高內需消費將推升房地產表現，增加政府稅收與就業機會。

(中時 )