在這次新冠肺炎疫情中，由於醫療資源嚴重短缺，加上初期疫情不透明，讓大陸抗疫前線的醫療人員暴露在高度風險中，外媒估計，大陸醫療人員感染新冠肺炎數量恐達數千人，將成為疫情防控新的危機。

《中央社》報導說，武漢當地共有398家醫院，以及近6000個社區診所。武漢市衛生健康委員會指定9家定點醫療機構，以及61家發熱門診醫療機構。到11日為止，大陸醫護人員確診武漢肺炎新型冠狀病毒1716例，占大陸確診病例3.8%；其中6人不幸死亡，占大陸死亡病例0.4%。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，這些醫院的染病患者中，醫療人員占很大的比例。根據醫務人員在社群平台透露的數據、大陸媒體報導，以及醫療期刊文章，感染的醫療工作者人數可能高數千人之譜。

上週發表在美國醫學會期刊（Journal of the American Medical Association）論文顯示，武漢市中南醫院有40名醫療人員染病，占院內138名病患中近3成。

中南醫院重症醫學科主任醫師彭志勇告訴媒體，這個數據和其他醫院相比已經算是低的。他表示，另一家發熱門診機構武漢市第七醫院加護病房2/3醫療人員因為醫療資源不足而遭到感染。

武漢市政府坦承，N95口罩、護目鏡和隔離衣等醫療資源不足，當地各家醫院也一再在社群媒體呼籲各界捐贈隔離衣。

據《人民日報》官方微博指出，武漢醫療人員利用塑膠袋製作隔離衣，除了口罩、手套、隔離衣嚴重不足外，醫務人員也被龐大的工作量壓垮。

香港中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌表示，在經過長時間的值班後，院內醫療人員可能在茶水間和會議室發生交叉感染。

根據上月在新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）發表的首批425起確診病例研究報告，7名醫療工作人員在1月1日到1月10日已經出現感染症狀。當時武漢市衛生當局還表示「沒有發現醫療人員感染」，並重申沒有明確證據顯示人傳人。

醫務人員感染不僅發生在指定治療院所，也開始在大陸其他機構和城市發生。

根據《中國新聞週刊》報導，非武漢肺炎指定治療醫院武漢市精神衛生中心爆發院內感染，至少有50名患者和30名醫務人員確診。北京、廣西、江西和海南也傳出醫務人員感染個案。

近20年前發生的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情期間，原本在爆發初期試圖隱匿疫情的當局對於醫務人員染病的數據更加透明。根據當時的國家衛生委員會前身衛生部公布的數據，大陸5328起SARS案例，總共有966例醫務人員染病，總計占18%。

香港大學教授孔繁毅表示，對衛生當局來說，現在要完全公布醫務人員染病數據可能不容易。「我想他們可能會在2、3個月後公布。目前情況過於混亂。」

(中時電子報)