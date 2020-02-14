國民黨今天下午舉行兩岸論述諮詢會議，邀請社會人士提供建言，與會者一致認同國民黨應從中華民國立場出發，找出兩岸論述的核心價值，喚回創建中華民國的歷史光榮感，站穩站穩「台灣優先、人民第一」的建設性本土化路線，才有機會重新與人民對話；推動兩岸交流，以大陸民主化為兩岸進入深水區的前提，並儘速恢復對美、日溝通管道，未來黨主席每年都要赴美、日拜訪。

與會人士均表示，此次大選國民黨的兩岸立場遭批與多數民意相違背，是因為國民黨已失去中華民國歷史、台灣史及兩岸關係的詮釋權，難以因應台灣社會政治板塊的變化。

部分與會人士提到，國民黨必須斷絕被國人深惡痛絕的買辦文化，讓國民黨重新找回兩岸溝通平台的關鍵角色。更重要的是，國民黨相當在意中國大陸的民主化，因為有民主的大陸，才能確保民主台灣，而兩岸和平是台灣自保的關鍵。因此，在推動兩岸交流的同時，國民黨應不避諱地主張大陸民主化是兩岸進入深水區的前提。

再者，與會人士也提到國民黨應檢視國內政局及國際情勢變化對兩岸關係帶來的衝擊，適時調整兩岸論述內容，並鼓勵年輕世代帶著台灣經驗與大陸交流、激盪不同意見，讓青年人重新認識不同的中國大陸。

最後，與會人士也建議國民黨應儘速恢復與美國及日本的雙邊溝通管道，並與主要民主國家結盟，才不會讓人誤解國民黨只在乎兩岸關係。因此，黨主席應至少每年造訪美日及其他國家一次，重新恢復與重要國家的交流，才不會流失對外關係的話語權。

與會人士皆表示，國民黨的兩岸政策確實面臨極大挑戰，唯有與時俱進，以中華民國主權為核心價值，適時調整兩岸論述內涵，才能找回國民黨的兩岸政策優勢。

(中時 )