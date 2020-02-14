出身於新北光榮國中名校的蔡宸綱，與麻吉張東庭一度誤會不講話，幸好在教練的撮合下解開心結，兩人如今默契十足，成為泰山想要奪隊史首冠的關鍵。(鄭任南攝)

經過多年秣馬厲兵的泰山，今天在HBL高中籃賽男子8強準決賽靠著張東庭、徐宏瑋與彭柏樺三名鐵衛聯手，加上劉丞勳和蔡宸綱的強悍進擊，94比80輕取上季亞軍南山，戰績4勝1敗，重返4強機會相當濃厚。

張東庭與蔡宸綱出身於名校新北市光榮國中，本以為交情非常好才對，沒想到兩人在預賽差點鬧翻。張東庭表示，兩人由於觀念問題發生了一些誤會和口角，雙方幾乎不說話，直到高雄12強複賽慘敗給光復之後，才和宸綱坐下來檢討了彼此的缺失之後，兩人的心結也終於解開，逐漸找回國中時期的默契，而且愈來愈好，球場上都能及時找到他，這種感覺真的很好。

蔡宸綱透露，與賽的時候根本不理他，彼此之間都不爽對方，南下高雄打複賽沒想到兩人竟然睡同一間房，當下非常尷尬，但比賽還是要打，總不能視而不見吧！因此從對談開始，然後分享食物，畢竟從國中就是好戰友，沒有什麼不能化解的，話匣子一開所有誤解都煙消雲散，才能找回昔日聯手的感覺。

張東庭此役繳出18分、8籃板、9助攻「準大三元」成績單，蔡宸綱貢獻19分、7籃板，隊長彭柏樺14分，徐宏瑋11分、5助攻，劉丞勳26分、15籃板，先發五虎得分皆上雙。泰山開局就打出25比9攻勢，讓慢熱型的南山差點崩盤，隨後幾度追回失分，可惜沒能一鼓作氣，吞下準決賽第3敗，4強之路危機重重。

(中時 )