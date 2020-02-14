奇幻偶像劇《墜愛》日前播出後，網路點擊率短短12小時內突破300萬人次。14日是西洋情人節，劇中扮演月老的宋柏緯，與《女力報到小資女上班記》的「仙姑」梁舒涵前往霞海城隍廟參加「愛情許願箱」啟動儀式，宋柏緯從廟中請出月老像替活動加持，2人還手寫愛的告白獻給現場粉絲。

活動現場，宋柏緯獻出人生難得的「請神」初體驗，透過廟方人員引導，虔誠抱起一尊超靈驗月老像，在激昂的鼓聲襯托下步出廟門，並將祂放在愛情許願箱旁助陣，宋柏緯說：「雖然拍《墜愛》時有拜過祂，但實際碰觸月老像還是第一次，壓力很大，很怕在捧月老像的時候出錯。」

今年情人節怎麼過？梁舒涵說，拜完月老後，昨晚去看A-Lin的演唱會，「會找宣榕一起去，來個姊妹約會」，宋柏緯被問到私人感情三緘其口，「陪粉絲一起過情人節就很開心」。「愛情許願箱」活動從2月14日進行至3月14日，觀眾只要前往台北霞海城隍廟就能獲得免費許願卡，在空白處寫下愛的告白，並投入許願箱，更多活動訊息可上TVBS戲劇官方臉書粉絲專頁「劇聚」。 《墜愛》每週六晚間十點在TVBS 、愛奇藝台灣站播出。

(中時 )