國民黨主席補選將於3月7日投票，候選人郝龍斌今（14）日上午受訪重申，不會將主席之位當成尋求下一個公職跳板，似乎暗指對手江啟臣把主席當跳板。對此，國民黨主席候選人、立委江啟臣表示，「人心裡想什麼，看到的就會是什麼 ！」

江啟臣今日在臉書發文表示，參選黨主席至今，他心裡想的就是如何讓國民黨再起、如何讓國民黨跟上時代、如何建立制度避免人的自私；最重要的是，要認真思考「讓國民黨成為青年人的跳板、成為基層的跳板、成為台灣升級的跳板。」

江啟臣說，補選主席的任期只有一年兩個月，要做的事情真的很多。他表示，若當選就是跟時間賽跑拼命建立制度改變國民黨。希望這場主席及常委的選舉能夠回歸到對黨務改革的主軸，大家把方向說清楚，讓黨員做出最適合的選擇。

江啟臣認為，擔任主席，不但不能有私心，更要有未來性，「國民黨的問題不光是有沒有私心，是有沒有未來。」他說，處理黨務是否無私，是否有其他針對個人發展的考量，應該是外界給予的評價，正如很多黨員也會評價所有的前任黨中央。任何人擔任黨主席，拿出改革成績就是無私的最好證明，唯有勇敢改變，國民黨才有未來！

江啟臣強調，自己為什麼參選？很簡單也很複雜，因為國民黨非改不可！

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(中時電子報)