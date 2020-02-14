東奧因疫情生變？ 世衛組織這麼建議 20:052020/02/14 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 世衛組織建議國際奧會，不需取消東京奧運。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國際奧林匹克委員會（IOC）轄下協調委員會主席柯茲今天表示，世界衛生組織已建議國際奧會，不需要因新冠肺炎疫情而取消東京奧運或更改主辦地點。 柯茲說：「我們從世界衛生組織（WHO）得到的外部建議是，不需要取消奧運或移師他地舉辦的應變計畫。」本屆夏季奧運將於7月24日在東京舉行。 東京奧運籌備委員會主席森喜朗昨天表示，絕不會中止或延後舉辦東奧。 (中時 ) #建議 #東奧 #委員會 #柯茲 #世界衛生組織 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市違建爭議處理委員會10日上路 12:212020/02/10 生活 違建爭議交委員會 1個月搞定 04:102020/02/11 財經焦點 NBA》沒入選東奧夢幻隊大名單 崔楊直言心傷 10:112020/02/11 體育 法國建議公民勿前往大陸 陸使館：盼遵循世衛建議 13:342020/02/11 兩岸 世界衛生組織宣布 新冠狀病毒命名為「COVID-19」 09:312020/02/12 兩岸 詹皇若御駕親征 東奧鍍金保證 04:102020/02/13 運動天地 南韓網傳穿防護衣的聖火跑者海報 日本政府擬抗議 12:282020/02/13 國際 川普刪減WHO金援 直接給特定國家比較效率 16:102020/02/13 國際 中職》薪資仲裁申請截止 9％會員尚未談定薪水 16:342020/02/13 體育 新冠肺炎陰霾籠罩 東奧籌委會重申照辦 21:362020/02/13 國際 國際熱門新聞 英國大學模擬「6萬武漢人逃亡路線」 足跡遍布全球382城市 - 國際 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 慘淪疫區！全球4國限制日本人入境 - 國際 偷運1.4億元古柯鹼闖關 台女大阪關西機場被捕 - 國際 東奧因疫情生變？ 世衛組織這麼建議 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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