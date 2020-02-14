國際奧林匹克委員會（IOC）轄下協調委員會主席柯茲今天表示，世界衛生組織已建議國際奧會，不需要因新冠肺炎疫情而取消東京奧運或更改主辦地點。

柯茲說：「我們從世界衛生組織（WHO）得到的外部建議是，不需要取消奧運或移師他地舉辦的應變計畫。」本屆夏季奧運將於7月24日在東京舉行。

東京奧運籌備委員會主席森喜朗昨天表示，絕不會中止或延後舉辦東奧。

(中時 )