新北市中和區莊敬平面停車場將配合施工，自3 月1日起停業。（新北市交通局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區「佳和公園新建幼兒園與公托中心暨共構地下停車場」新建工程預計3月動工；新北市交通局表示，該新建工程預定地旁的莊敬平面停車場將配合施工，自3 月1日起停業，屆時有停車需求的車主可利用鄰近的枋寮平面停車場、中和國小地下停車場停車。

交通局停車管理科科長吳政諺表示，位於中和區莊敬路30號的莊敬平面停車場，計有58個汽車停車位，其中月票車位約20個，停車率相當高。

為紓解周邊老舊社區停車問題，新北市計畫辦理「佳和公園新建幼兒園與公托中心暨共構地下停車場」新建工程，完工後可提供280個汽車停車位及100個機車停車位，以解決停車空間不足的問題。

吳政諺指出，「佳和公園新建幼兒園與公托中心暨共構地下停車場」新建工程預計3月動工，由於新建工程預定地緊鄰莊敬平面停車場，為維護民眾安全，因此莊敬平面停車場將自3月1日起暫停營運，以配合施工。

交通局提醒施工期間，民眾倘有停車需求，建議可至鄰近的枋寮平面停車場（40個汽車位）、中和國小地下停車場（622個汽車位及99個機車位）停放，造成不便，也請民眾體諒。

(中時 )