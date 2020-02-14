新北市中和區「佳和公園新建幼兒園與公托中心暨共構地下停車場」新建工程預計3月動工；新北市交通局表示，該新建工程預定地旁的莊敬平面停車場將配合施工，自3 月1日起停業，屆時有停車需求的車主可利用鄰近的枋寮平面停車場、中和國小地下停車場停車。
交通局停車管理科科長吳政諺表示，位於中和區莊敬路30號的莊敬平面停車場，計有58個汽車停車位，其中月票車位約20個，停車率相當高。
為紓解周邊老舊社區停車問題，新北市計畫辦理「佳和公園新建幼兒園與公托中心暨共構地下停車場」新建工程，完工後可提供280個汽車停車位及100個機車停車位，以解決停車空間不足的問題。
吳政諺指出，「佳和公園新建幼兒園與公托中心暨共構地下停車場」新建工程預計3月動工，由於新建工程預定地緊鄰莊敬平面停車場，為維護民眾安全，因此莊敬平面停車場將自3月1日起暫停營運，以配合施工。
交通局提醒施工期間，民眾倘有停車需求，建議可至鄰近的枋寮平面停車場（40個汽車位）、中和國小地下停車場（622個汽車位及99個機車位）停放，造成不便，也請民眾體諒。
(中時 )
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