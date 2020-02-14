新冠肺炎疫情持續延燒，各家市調機構紛紛下修大陸今年首季的手機出貨量預估，Counterpoint 就預測，疫情將對Q1大陸慧型手機出貨量將造成重擊，高度倚賴大陸市場的華為預計受創最深。華為去年面臨美國貿易禁令，積極提高大陸市占率，同時啟動供應鏈去美化，但面臨疫情爆發、消費意願降低，華為庫存就成大難題。

美國商務部去年5月將華為列入實體清單後，無法搭載Google服務((Google Mobile services,GMS)，去年9月推出的Mate 30系列旗艦機，就缺少了GMS，影響海外銷售狀況。

對此，華為積極在大陸市場擴張市占率，去年第三季在大陸市場市占率更高達42.4%、年增率66%，華為同時也啟動供應鏈去美化，試圖降低對美企依賴度。

不過，市調機構Canalys本月初公布研究報告指出，2019年全球智慧型手機總出貨量為13.7億台，華為出貨量2.41億台、市占率17.6%，排名第二；另依Counterpoint Research數據指出，華為手機出貨量有60%出貨至大陸市場。

華為手機無法使用GMS，才會搶攻大陸市場，雖然順利讓手機業務成長，但疫情衝擊大陸民眾消費意願，加上去年Q3累積龐大庫存，包括Mate 30系列手機，成為華為營運最大難題。

(中時電子報)