教育局長張明文化身邱比特致詞。(吳亮賢攝)

情人節當天，新北市家庭教育中心首次與業界合辦婚前籌備活動，25對新人齊聚新莊典華飯店，藉由桌遊及講師分享，一探婚事籌備的必知大小事，知名藝人梁赫群的妻子周裕婷也現身分享擔任婚顧多年的心得，讓人生大事不再是難事。

教育局長張明文指出，參加婚禮籌備過程中，新人們除了可以增進對自己的認識，也瞭解更多伴侶的需求，教育局期待幫助市民打造幸福婚禮，因為愛而學習，因為學習而更相愛，讓即將步上紅毯的新人們順利攜手共度一生。

活動中安排趣味桌遊「幸福選擇題」，讓新人們從遊戲中找到彼此對「幸福」的定義，張明文表示，婚姻中許多衝突來自夫妻對愛的表達方式有所不同，有人喜歡陪伴或傾聽，有人喜歡收到小禮物，透過桌遊，學習用伴侶喜歡被愛的方式互動，讓愛事半功倍。

現場也邀請到知名藝人梁赫群的太太周裕婷傳授擔任婚禮顧問多年，籌備婚禮的實務經驗，包含蜜月規劃、預算控制，讓婚禮不再是難事，另婚姻教育講師巴鎮也分享婚禮籌備的案例，面對女方要求一百萬的聘金，月薪不到三萬的小豪苦惱不已，藉由參加婚前籌備活動，學習與另一半的家人溝通協調，找到彼此共同接受的協議，並感受到雙方的心意，完成一樁美事。

教育局表示，對於即將結婚的新人們，婚禮籌備完之後，馬上要面臨蜜月旅行規劃、家庭開銷、與另一半家人相處適應等議題，希望透過婚禮籌備活動，讓新人們學習面對差異，懂得相互磨合達成共識，彼此更加瞭解，順利進入幸福婚姻。

(中時 )