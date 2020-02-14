食品股王、烘焙原料大廠德麥（1264）公告，旗下子公司芝蘭雅烘焙原料（無錫）有限公司、無錫天滿紙器有限公司，已陸續取得當地政府復工許可通知，分別於2月11日、2月14日下午正式開工；同時，該公司也成立企業防控領導小組，編制復工後防疫方案，並徹查全體員工健康及出行狀況。

德麥發言人邱俊榮表示，地方政府對人員管制相當嚴格，將採分階段復工模式，首批約三分之一員工先復工，以過去14天內未離開無錫的員工為主，員工配戴的口罩也升級，皆改用醫用防疫口罩。產線方面也分批恢復生產。

德麥2019年在大陸市場成長8.27％帶動下，全年合併營收首次突破40億元大關達40.79億元，改寫歷史新高紀錄，年增2.99％。2019年累計前三季稅後淨利3.48億元，年增3.33％；前三季EPS為10.33元，也創近三年新高，表現亮眼。

長期觀察大陸烘焙市場的邱俊榮認為，接下來大陸烘焙市場將面臨淘汰賽，一是產業結構的改變，目前大陸現烤烘焙店跟預包裝品（袋裝麵包）比重約7比3，但因消費者減少外出，受疫情影響較大的是烘焙店，袋裝麵包反倒成為不敢外食的替代選項，成為防疫物資之一。

二是市占重新洗牌，邱俊榮說，部分體質較差、受挫力較低的中小企業，若無法撐過此次疫情衝擊，很有可能會面臨倒閉，反之，能挺過此次危機的業者，在民生需求不變但市場重分配下，將迎來重新洗牌的機會，「未必都是壞事！」

(工商 )