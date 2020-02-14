促進轉型正義委員會今天表示，「台灣轉型正義資料庫」將在二二八紀念日前夕的2月26日對外發表，屆時民眾除了可上網查詢政治案件的受審情況外，戒嚴時期壓迫體制的加害者及參與者也將公開。

據《中央社》報道，促轉會指出，為掌握當時軍審侵害人權的情況，歷時一年多檢視政治檔案，並統計受裁判人姓名與人數，及識別參與案件審理的軍法官、軍事檢察官等人的姓名與職稱，並將這些資訊編碼與建置成為“台灣轉型正義資料庫”。

促轉會表示，資料庫已彙整收錄約一萬名在戒嚴時期曾受刑事有罪判決的政治受難者資料，促轉會也從館藏檔案找到約1000張受裁判者照片，關於政治受難者基本資料、照片等也會在資料庫呈現；另外，戒嚴時期壓迫體制的加害者及參與者也將公開。

促轉會指出，「台灣轉型正義資料庫」內容以戒嚴時期曾受法院審判、被處死刑，或坐牢的政治受難者為主，並不包含在二二八事件被密裁、未經審判直接槍斃的受難者。例如畫家陳澄波、被押至台南圓環處死的湯德章等人，因為是未經受審就罹難的案件，所以未能納入資料庫內。

(中時電子報)