日本新冠肺炎疫情持續擴散，北海道政府今天（2月14日）宣布，新確診1人感染新型冠狀病毒。日本厚生勞動省大臣加藤勝信今天召開記者會，表示擬討論擴大新型冠狀病毒檢測對象，未來將考慮不限定地區的應對措施。

日本共同社報導指出，日本目前原則上僅限與大陸湖北省和浙江省有關的人士進行檢測，但接連確診近期沒有去過海外的感染個案，包括首位死亡患者神奈川縣80多歲女性、和歌山縣的男醫生，尤其厚生勞動省在調查死亡患者的感染路徑時，發現她的女婿、東京都男性出租車司機也被確診感染。

除了北海道之外，沖繩縣14日也公布首例新冠肺炎病例，為當地的一名計程車司機，東京則新增2例確診病例。

世界衛生組織WHO更直指新冠肺炎病例驟增的地方，除了大陸湖北之外，就是停靠在橫濱港的鑽石公主號郵輪。

因此，日本官方政府傾向於有必要設想境內感染來加強應對，今後或將以肺炎等疑似感染者為對象，廣泛實施檢測。

(旺報 )