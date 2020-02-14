台灣路竹會於今年春節期間前進位在非洲東北部的索馬利蘭共和國（Somaliland）義診。（台灣路竹會提供）

台灣路竹會於今年春節期間前進位在非洲東北部的索馬利蘭共和國（Somaliland）義診。（台灣路竹會提供）

台灣路竹會於今年春節期間前進位在非洲東北部的索馬利蘭共和國（Somaliland）義診。（台灣路竹會提供）

台灣路竹會於今年春節期間前進位在非洲東北部的索馬利蘭共和國（Somaliland）義診，15天義診行程服務了索國10個地區。索國衛生部也關心武漢肺炎國際疫情，期盼藉由台灣對新冠肺炎病毒疫情控制的經驗，希望日後能與台灣醫界、及路竹會進行醫學交流，

在嚴重缺水、缺電和每天日夜溫差高達攝氏15度以上的惡劣條件下，路竹會索馬利蘭醫療團共32名團員，包含各科醫師10名、藥師2名、醫檢師2名、護理師8名、護理生2名、及義工8名，仍賣力為2880名索馬利蘭人病患提供醫療服務。

路竹會表示，不但完成艱鉅的醫療任務，也獲得索國政府和人民肯定，索國國際媒體更大幅報導，讚賞台灣路竹會醫療團義行，同時，也建立兩國民間情誼。索國希望提升國際醫學認知，並加強台索交流並培訓醫學專業人員，以因應未來相關傳染疾病的防疫。

資深牙醫師李哲政指出，這裡的人看牙其實很貴，還未進入實質治療就得花上50元美金（約新台幣1500元），對大多數窮人來說，是一筆昂貴的醫療費用，且這裡的人因長期使用地下水，加上啃食Chat葉，窮人沒有牙刷，其實口腔和牙齒狀況都是很不好的。

賴俊佑醫師8年前以學生身分，參加路竹會非洲馬達加斯加義診團，這次已是主治大夫的身分來參加索馬利蘭義診，他認為，在非洲義診雖不能給予最佳的醫療照顧，只能就路竹會所準備的醫藥和設備給予應急和治療上的建議。

這次到更缺乏醫療資源的國家索馬利蘭，即便對外宣稱是獨立的國家，卻因為不被聯合國承認，國際援助資源有限下，政府仍應想辦法先讓自己有錢後，提升醫療品質，建立醫療制度讓人民可以得到更妥善的醫療照顧，才是人民之福。

路竹會索馬利蘭醫療團長張卓才醫師也指出，索馬利蘭近年來雖有不少國家前往協助，但這裡缺少醫療院所，有待提升公立醫院醫護人員的醫療水平，雖有不少國際捐助的硬體設備，但往往醫療人員根本不會使用或無法有效維護使用，使得昂貴儀器損壞，實在可惜。

現年26歲的索馬利蘭急診室醫師Bashir Hassan表示，看到這次台灣路竹會有這麼多的醫護人員，犠牲年假無私的前來，幫該國人民看病，讓他很感動，他也希望有機會到台灣看看，吸收更多醫學資訊加強醫療專業，並藉由醫師的身分，未來也能幫索馬利蘭人民，讓他們國人有好的看病品質。

索馬利蘭其實不是路竹會第一次前往義診，早在2006，2007年時，台灣路竹會就曾安排前往義診。這次是第389次醫療義診團前往。

(中時 )