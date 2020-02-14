6歲男童潘昶霖日前到恆春基督教醫院看診後，為感謝醫護人員照顧，不僅送上成人與兒童用口罩，還親筆寫信鼓勵一線人員、貼心叮嚀不要累壞，院長陳志成（圖）說，整封信全是注音符號，讀來吃力卻感動滿滿。（謝佳潾攝）

新冠肺炎疫情雖引發口罩之亂，但也從中見到「生活態度」，6歲男童潘昶霖日前到恆春基督教醫院看診後，為感謝醫護人員照顧，不僅送上成人與兒童用口罩，還親筆寫信鼓勵一線人員、貼心叮嚀不要累壞，整封信全是注音符號，讀來吃力卻感動滿滿。

「給院長爺爺、醫師伯伯、叔叔、阿姨：你們好，你們辛苦了，天氣很冷，不要生病，要照顧好身體喔。不要累壞了，這樣才能照顧大家的身體。小小的愛心，大大的幫助，大人的世界，我年紀還小還不懂，但是我懂保護自己喔。最近還咳嗽，但是不要緊，因為有梓策叔叔在照顧我的身體，不讓我生病痛痛。藥甜甜的，我有乖乖吃。」恆基院長陳志成讀起男童寫的信，唸得很慢，感動很深。

陳志成說，這是他第1次收到由注音符號寫成的信，讀起來好吃力，但唸完後心裡暖暖的，大家都說科技通訊發達的現代，手寫信有溫度很珍貴，那這封信真的要裱框起來，它體現的不僅是孩子的真心與貼心，還有家庭教育的成功。

他笑說，以前人是「戴口罩搶錢」，疫情發生後是「帶錢搶口罩」，非常時期總是能讓人看見人性，從口罩事件來看，昶霖雖自稱年紀小不懂成人的世界，但他所展現出的生活態度卻遠遠高出大人的氣度，很貼近一線醫護人員的心。

感動之餘，他也談起恆春的防疫狀況，他說，恆春溫度高、地幅廣闊又有落山風，可以說是「免疫區」，目前主要是注意旅客狀況，遊客來來去去較難掌控。

(中時 )