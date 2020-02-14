水墨畫家林清鏡《境由心生》創作展，九連幅巨作呈現太魯閣的壯闊山水。（林清鏡提供／廖志晃南投傳真）

林清鏡筆下描繪的自己，也有諸多不同樣貌。（廖志晃攝）

出身南投縣鹿谷鄉的水墨畫家林清鏡教授，近年來不斷尋求突破，畫作風格在傳統中創新，顛覆既有的水墨印象，都市叢林的樓房、街景和汽車，都融入畫中；他還以鹽和牛奶為媒材，運用於畫面的留白，讓人大開眼界！

林清鏡目前擔任彰化建國科技大學商設系副教授兼藝術中心主任，不僅從事美術教育，而且創作不輟，作品得獎無數，曾獲總統頒發吳三連文藝獎、全省美展連續3屆第1名取得永久免審查資格殊榮；近來作品以俯視、仰視視角構圖，展現與傳統水墨差異的企圖，更結合多元媒材，融合中西美學思維，應用實驗性技法如分割、噴刷、潑墨、揉紙等。

林清鏡集結近年創作，推出《境由心生》水墨創作展，作品包括微光掠影、造化寓意及游移城市三大系列，其中，筆下描繪的都會景象更是一大突破，也是他從來沒有畫過的題材，猶如新時代水墨畫發展可能性的實驗！

《境由心生》水墨創作展的扛鼎力作《穿越》，以9張圖拼組成連幅、描繪太魯閣6個景點的磅礡巨作，呈現氣勢雄偉的大塊風景，看似分割卻又連續的構圖，更凸顯林清鏡大膽突破窠臼的創新思維。林清鏡《境由心生》水墨創作展，展場在台中市大墩文化中心，展期到2月26日。

(中時 )