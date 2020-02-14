龍潭警分局中興派出所於13日晚間8時許，接獲轄區國軍桃園總醫院報稱有1名疑似失智的老翁在其醫院急診室內哭鬧，需要警方協助，警員徐逸明及女警葉宸菲隨即趕赴處理，到達現場時發現1名年近9旬的老翁，身上僅著單薄衣物不停發抖，警員徐逸明見狀立即脫下自己的警用風雨衣，幫老翁穿上保暖以免受寒，經現場詢問老翁卻遲遲無法表達自己身分，員警只能先將老翁帶返派出所照料並查證身分。

老翁回到派出所後，表示自己「從中午過後就沒吃了，肚子很餓」，處理的女警葉宸菲大學時就讀老人服務管理系所，並有著曾於老人安養院實習經驗，耐心輕聲安撫老翁，使老翁情緒逐漸平緩，並提供熱食茶水給予果腹，事後經查詢確認老翁身分後，員警才以巡邏車將老翁平安的載返家中。

家住龍潭區的90歲張姓老翁，在中興派出所吃完餐點後，就開始一直唸著要找自己住院的妻子，堅持又要回醫院，經了解老翁經常會至醫院找尋，醫療人員每次都會安撫情緒請他返家，13日情緒激動，遲遲不肯返家，醫院才會報警處理。

事後警方將張姓老翁載返家後，才發現家裡沒人，經向附近鄰居探詢表示，才知道老翁平時一人獨居，兒媳偶爾會返回該處探視，而老翁口中住院的妻子其實已經過世很久了，可能因為年邁失智，所以才會獨自徒步至醫院，尋找他已離世的妻子。

警方在詢問鄰居得知老翁兒媳聯絡方式後，立即通知返回照顧，並告知老翁狀況，家屬表示因工作關係無法時時刻刻待在老人家身邊照顧，所幸遇到警方協助與細心照料，不斷的對著處理員警鞠躬致謝。

(中時 )