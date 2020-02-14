隨著新冠肺炎疫情延燒，人人聞之色變，出門戴口罩、隨身攜帶消毒酒精防範，各大餐飲連鎖店爭相實施防疫大作戰！85度C攜手民眾防疫抗戰，即日起北中南共28間直營門市，免費贈送消毒用的次氯酸水，每天限量20公升，送完為止，消息一出吸引許多民眾排隊領取。

85度C表示，民眾可自備乾淨不透光容器自行盛裝，每人每日限領300ML，門市員工每日上班測量體溫並勤洗手消毒，麵包坊架上麵包也加強覆蓋或是個別裝袋，加強衛生管理，讓消費者安心選購。

在肺炎疫情爆發後，85度C隨即嚴格要求全台門市每天進行消毒，門市夥伴全程佩戴口罩並每日測量體溫，即日起北中南28間直營門市，免費提供一桶20公升消毒用次氯酸水（100PPM），民眾可以自備乾淨不透光容器自行取用，每人每日限領300ML。

85度C提醒民眾，次氯酸水僅適用於居家環境清潔消毒，使用時需戴手套，如擦完桌面後必再用清水擦拭及抹乾，不能食用，請放在陰涼乾燥處及兒童拿不到的地方，避免高溫陽光照射，盡量於14天內用完。

另外，門市架上麵包，也因應疫情發展加強衛生防護，販售時會用透明塑膠覆蓋，或是逐一個別套袋包裝，消費者可以放心購買；若是不想外出，也可使用85 Cafe APP線上點餐外送功能，單筆消費滿200元免外送服務費，就有專人送餐到府。

(工商 )