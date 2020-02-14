彭佳慧14日推出新自創曲〈我喜歡你〉，該曲是她去年11月2日在台中Legacy都會女聲系列舉辦「草頭茱小姐」演唱會現場收音版本，她分享創作時，在房間看到窗外風光明媚的景色，憶起以前在屏東的午後的陽光、四和院等，並順勢想起了自己的初戀，有感而發寫下歌曲。

〈我喜歡你〉MV由她的雙胞胎女兒、姪女一起手寫、繪製插畫的創作，十分逗趣，富有童心，彭佳慧表示創作時，靈感是很單純，配上小朋友最單純的心、小清新曲風，「她們幫我抄歌詞，幫我畫草頭茱小姐，畫出來都是最簡單。」

她這次首度挑戰現場錄音，在台中Legacy演出時，是使用以前在民歌餐廳的3000元麥克風，不同與她在大型演唱會用百萬麥克風，相當特別，她說：「沒有進錄音室做任何修改， 簡單又用心、真心的版本。」並打趣表示自己在這首歌裡有唱錯的部分，「大家可以找一下亮點在哪裡！」

此外，近來新冠肺炎肆虐，彭佳慧的經紀人小恬原本考慮因為疫情關係，是否要在這時機推出，但她們討論後，彭佳慧自認是一位歌手，「無論任何時間我認真工作、用創作陪伴大家，我想每個人在時局裡做好自己，不要太受影響，我們生活要繼續往前走」，她盼大家在情人節當天在家中，用手機就可以點歌送給喜歡的人、朋友，開心說：「祝大家情人節快樂。」

(中時 )