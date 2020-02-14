李英宏14日情人節在IG曬出與女友的甜蜜合照，浪漫說：「啾咪一波。」據悉，他與女友交往多年，女友曾在他4年前的〈台北直直撞〉MV參與拍攝，李英宏昨回應：「關於放閃，只想讓對方開心一下，沒想太多，大家就一起情人節快樂吧。」

不過有許多粉絲在他的IG紛紛留言：「心碎了！」、「已失戀。」他聽聞後，傻笑說：「始料未及，聽到有人哭了，鄭重道歉。」而他時隔4年，將推出新專輯《水哥2020》，他在官方YouTube頻道上，釋出整張新作，讓歌迷全曲目免費試聽，也是送給歌迷一個最好的情人節禮物。

此外，近來新冠肺炎肆虐，他的5場商演皆延後、取消，廣告代言相關活動也都暫停，粗估少賺近百萬，李英宏現也專心在寫歌創作上，也多了許多時間去聆聽他人的創作。

談到新專輯「水哥」取自台語的「水氣」，有形容「帥、酷、豪爽」，被問及自認最水哥的地方在哪？他故意甩頭髮、打趣：「從小到大，不知道追女生的感覺是什麼！」似乎異性緣十分好。

李英宏將推出新專輯《水哥2020》。（顏社提供）

(中時 )